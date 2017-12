Trouwe belegger baalt van bod op Gemalto

Het Franse Atos heeft een bod uitgebracht op de digitale beveiliger Gemalto, een wereldwijd opererend bedrijf met zijn hoofdkantoor in Amsterdam. De timing van het bod is perfect, want Gemalto is een koopje.

Gemalto is zo'n bedrijf waar bijna niemand van heeft gehoord, maar waar iedereen mee te maken heeft. Het bedrijf maakt beveiligingssoftware die onder andere wordt gebruikt op simkaarten en bankpassen. Daarnaast levert het software aan overheden, voor onder andere beveiliging van paspoorten en toegangspassen. Wereldwijd werken er zo'n 15.000 mensen bij het bedrijf.



Atos biedt 46 euro per aandeel Gemalto, wat neerkomt op 4,3 miljard euro voor het bedrijf. Dat is een premie van 33 procent op de koers van maandag. Het aandeel Gemalto vloog dinsdagochtend direct omhoog naar net onder de 46 euro.

Geen feeststemming

Toch is er geen sprake van een feeststemming bij beleggers. De premie lijkt leuk, maar dat geldt alleen voor mensen die de laatste maanden op het aandeel zijn ingestapt. In juni stond de koers namelijk nog op 50 euro. Begin 2014 werd zelfs een hoogtepunt van 90 euro bereikt.



Gemalto draait een moeizaam jaar. In juni gaf het bedrijf al een winstwaarschuwing. De daaropvolgende halfjaarcijfers brachten nog meer slecht nieuws. En onlangs werd opnieuw een winstwaarschuwing gegeven. Dat zorgde voor een dieptepunt van rond de 30 euro voor de koers van het aandeel.

Simloos

Gemalto heeft de wind tegen op twee van de belangrijkste markten. Zo loopt de verkoop van simkaarten voor mobiele telefoons terug. De trend is dat er meer simloze apparaten worden gemaakt. Daarnaast komt er in meer landen een verbod op de verkoop van anonieme simkaarten. Dat is weer een maatregel om het terroristen en criminelen moeilijker te maken anoniem met elkaar te kunnen communiceren.



Ook de markt voor betaalpassen loopt stroef. Gemalto is sterk in de beveiligingssoftware voor chips op betaalkaarten. Maar veel bankpassen maken nog gebruik van magneetstrips. De omwisseling naar de veiligere kaarten met een chip gaat langzamer dan gehoopt en verwacht.

Geruchten