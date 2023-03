Tweede Kamer vol in aanval om muziek zachter te krijgen, horeca vreest voor bestaansrecht

Als de muziek in discotheken en kroegen verplicht zachter moet komt het bestaansrecht van ondernemers in gevaar. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland donderdag. De Tweede Kamer nam deze week met grote meerderheid een motie aan waarin staat dat het maximale geluidsniveau op evenementen en in de horeca naar beneden moet. Alleen Forum voor Democratie, PVV en BVNL stemden tegen.

Met deze volgende stap verhoogt de Tweede Kamer de druk op staatssecretaris Maarten van Ooijen (Gezondheid) om werk te maken van het tegengaan van gehoorschade onder jongeren. ,,Dit betekent een laatste kans op zelfregulering. Anders moet er echt wetgeving komen”, licht Anne Kuik (CDA) haar motie toe. ,,Deze breed aangenomen motie laat zien dat de staatssecretaris snel met concrete stappen moet komen”, voegt PvdA’er Mohamed Mohandis daar aan toe. Of de muziek ook écht zachter moet, weet Van Ooijen nog niet.

‘Dit raakt ons hard’

De horeca kijkt bevreesd naar wat er momenteel in de Tweede Kamer gebeurt. Het zachter zetten van de muziek zal volgens veel ondernemers ten koste gaan van de beleving. Sommigen gaan zelfs geraakt worden in hun bestaansrecht, stelt de branche. ,,De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om alsnog harde muziek te beleven”, reageert een KHN-woordvoerder. ,,Dat zijn dan niet-gereguleerde plekken waar geen toezicht is, zoals privéfeesten, hokken en ketens.”

Als het aan de Gezondheidsraad ligt mag muziek nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, 3 decibel minder dan nu is afgesproken. Ook stelt de raad dat er aan wetgeving moet worden gedacht om dit te regelen. ,,Dit advies van de Gezondheidsraad raakt ons hard”, reageert KHN. ,,Een verlaging met 3 dB lijkt misschien weinig, maar betekent een halvering van het geluid, wat een totaal ander gevoel en andere beleving geeft bij de gast.”

Quote Een verlaging met 3 dB lijkt misschien weinig, maar betekent een halvering van het geluid Woordvoerder KHN

‘Geen wetenschappelijk onderzoek’

Ook geeft de koepelorganisatie aan dat de horeca al veel doet om gehoorschade te voorkomen. Maar daar is de Tweede Kamer het niet mee eens. Punt van ergernis is dat de horeca nog altijd niet meedoet aan een convenant, dat onder andere door evenementenmakers en sportscholen is opgezet om verschillende maatregelen te nemen tegen te harde muziek. In de motie verzoeken de partijen Van Ooijen om in te zetten op het versterken van het convenant, met de horeca als nieuwe partner.

De horeca is geen voorstander van wet- en regelgeving op dit vlak. Er is volgens de branche niet bewezen dat ‘gehoorschade voornamelijk wordt veroorzaakt in de horeca en op festivals of ergens anders’. ,,En ook op de ernst en omvang van gehoorschade in Nederland is moeilijk zicht te krijgen omdat er weinig onderzoek naar wordt gedaan. We denken er dus nog steeds zo over dat zonder een degelijke onderbouwing het opleggen van beperkende maatregelen aan één branche, horeca en evenementen, niet proportioneel is”, stelt een woordvoerder.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Breed politiek draagvlak

Quote Het doorgaan met het voorlich­ten van de bezoekers is de oplossing Willem Westermann, woordvoerder VVEM De evenementenbranche vindt ook dat het grote geheel bekeken moet worden, zoals het gebruik van smartphone en oortjes. ,,De eenzijdige benadering om slechts het beperken van de geluidsdruk in een heel klein gedeelte van Nederland bij heel weinig gelegenheden te benoemen is niet de oplossing. Het doorgaan met het voorlichten van de bezoekers is dat wel”, laat woordvoerder Willem Westermann van Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) weten. Het verlagen van de geluidsniveaus zal voor VVEM reden zijn ‘de waarde van het convenant tegen het licht te houden’.

Kenniscentrum VeiligheidNL is blij dat er ‘breed politiek draagvlak is’ om aan de slag te gaan met de preventie van gehoorschade. Tegelijkertijd is er kritiek. ,,De primaire focus in de motie op de verlaging van de maximum geluidsnorm als maatregel vinden wij echter te eenzijdig en doet geen recht aan de complexiteit van de materie”, stelt programmamanager Saskia Kloet. ,,We weten dat blootstelling aan hard geluid stapelt met andere geluidsbronnen. We weten ook dat het geadviseerde maximum niveau van de WHO en de Gezondheidsraad, dat centraal staat in de motie, niet voor iedereen per definitie veilig is. We onderstrepen daarom het belang van intensivering van de inzet op voorlichting, inspelend op relevant risicogedrag, om bewustwording, kennis en preventief gedrag positief te beïnvloeden.”

Gesprekken

Staatssecretaris Van Ooijen ‘voelt zich gesteund’ door de motie om door te gaan met de gesprekken die lopen met betrokken partijen. Met de horeca is inmiddels een eerste gesprek geweest. Dat was volgens beide partijen positief. ,,Conclusie was dat we kansen zien om samen vooruitgang te boeken richting convenantafspraken. Die kansen gaan we de komende weken samen verder verkennen”, laat KHN weten. Of daarmee ook betekent dat de horeca tóch zal aanschuiven aan het convenant, moet nog blijken.

Over twee weken gaat Van Ooijen praten met onder andere audiologen en kno-artsen. Daarop zal een beslissing genomen worden over het al dan niet verlagen van de geluidsniveaus.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: