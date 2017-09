Tweedehands is voor BuyBay een lucratieve handel

,,We groeien exponentieel'', vertelt Bosgoed, de dertiger die BuyBay met zijn broer Erik en oud-Nijmegenaar Teun Kraaij is gestart. ,,Er werken hier in Wijchen nu een kleine 50 mensen en we kunnen er elke week wel twee aannemen. In totaal zijn we met zo'n 100 man personeel.''



Het geheim zit hem in een digitaal verkoopsysteem dat techneuten ontwikkelden. Vanaf het moment dat iemand zijn keukenmachine of prullenmand terugstuurt, neemt de computer de inname en verkoop helemaal over. De machine weet wat er mis mee is en hoe gewild het is. Hij berekent van dag tot dag de meest optimale verkoopprijs op de beste site naar keuze.