Twintig verkooppunten van Leonidas-bonbons failliet verklaard

Volgens curator Bart van Logtestijn van Rassers Advocaten blijven de winkels voorlopig open, er wordt nog onderzocht of een doorstart mogelijk is. ,,We verwachten interesse’’, aldus de curator. Hij kon niet terugblikken op de oorzaak van het faillissement.

Philippe de Selliers, ceo van Leonidas, laat weten dat het faillissement van Min geen invloed heeft op het befaamde bonbonbedrijf uit België. Hij wijst erop dat Min slechts een van de veertig Nederlandse ‘doorverkopers’ was van de chocolade. ,,Nederland blijft onverminderd belangrijk voor ons.’’ De Selliers gaat onderzoeken of hij de winkels van Min kan overnemen. ,,Daar zullen we met de curator over praten, om te zien wat het beste is voor het merk.’’