‘UBS zegt toe Credit Suisse te kopen voor ruim 2 miljard dollar’

zorgen credit suisse Banken krijgen harde klappen op beurs: ING en ABN Amro dalen bijna 10 procent

De AEX-index op het Damrak is woensdag weer hard onderuit gegaan. Ook in Londen, Parijs en Frankfurt en New York zakten de beurzen weg. Vooral banken en verzekeraars kregen harde klappen door groeiende zorgen over de toekomst van het Zwitserse Credit Suisse. In Amsterdam sloten ING en ABN Amro vandaag bijna 10 procent lager.