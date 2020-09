Uitvaartverzekeraar Dela ziet af van redding Yarden

Maar juridisch gesteggel over een financiële verplichting van Yarden aan honderdduizenden polishouders maakt de deal voor Dela te riskant. ,,Het is enorm spijtig dat de overname nu niet kan doorgaan", zegt algemeen directeur Edzo Doeve. ,,Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden."

Het Eindhovense uitvaart- en verzekeringsbedrijf meldde twee weken geleden al dat het mogelijk zou afzien van de deal. Dit vanwege een voor Yarden ongunstig rechterlijk vonnis dat gevolgen heeft voor de financiële situatie van de branchegenoot. Cruciaal was dat Yarden voorafgaand aan de overname ‘zelfstandig in herstel zou komen’. Dat laatste leek het geval na het herstelplan dat Yarden in juli vorig jaar ten uitvoer bracht. Om zijn zwakke financiële positie te versterken, versoberde Yarden de aanspraken voor 390.000 polishouders.

Begin september oordeelde de kantonrechter in Almere echter dat de versobering mogelijk niet door de beugel kon.,,Nu dat herstelplan juridisch misschien niet houdbaar is, is dat een grote tegenslag en leidt dat ertoe dat wij ons opnieuw moeten beraden of de voorgenomen overname wel doorgang kan vinden. Er ontstaat een moeilijke situatie waarop wij ons beraden”, verklaart Dela toen.

