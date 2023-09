Ultieme poging om Big Bazar te redden: Belgische winkels in de verkoop

Dit bleek vrijdag tijdens de rechtbankzitting in Leeuwarden. Daar boog de rechter zich voor de tweede keer over de vraag of Big Bazar een speciale afkoelingsperiode mag krijgen. Dat zou het bedrijf de tijd moeten geven om met schuldeisers tot een akkoord te komen.

Big Bazar heeft in totaal meer dan honderd winkels, waarvan ongeveer tien in België. Om komende weken aan de lopende verplichtingen te kunnen blijven voldoen zou 3,5 miljoen euro nodig zijn. Volgens Big Bazar is de deal voor de verkoop van de Belgische tak, en daarmee de benodigde kapitaalinjectie, inmiddels bijna rond.

Winstgevend

Advocaat Oscar van Oorschot van Big Bazar wijst erop dat de Belgische filialen allemaal winstgevende winkels zijn. Naar eigen zeggen was Big Bazar afgelopen maandag al dicht bij een akkoord over een verkoop. Maar dat ketste op het laatste moment af omdat er toen net een uitspraak van de rechter naar buiten kwam dat Big Bazar geen afkoelingsperiode zou krijgen.

Vervolgens leek het erop dat de keten dinsdag failliet zou worden verklaard. Maar op de valreep diende de ondernemingsraad van het bedrijf een verzoek in voor het aanstellen van een herstructureringsdeskundige, die de problemen zou kunnen oplossen. Hierdoor kwamen door schuldeisers gedane faillissementsaanvragen voor Big Bazar opnieuw in de wacht te staan en werd de zaak nogmaals voor de rechter in Leeuwarden gebracht.

3,5 miljoen

Nu heeft de rechter besloten om aanstaande woensdag om 15.00 uur uitspraak te doen. Big Bazar rekende er tijdens de zitting op begin volgende week de benodigde 3,5 miljoen euro binnen te hebben. De rechter wil daar dus op wachten alvorens met een oordeel te komen.

Toch zijn er nog steeds meerdere grote schuldeisers die niets zien in de pogingen van Big Bazar om financieel orde op zaken te stellen. ,,We zijn eigenlijk gewoon niet verder dan we vorige week waren’’, betoogde advocaat Daniel Schuilwerve van de verhuurder van winkelpanden NieuwGeluk Real Estate.

Raadsheer Remco Vermaire van retailconcern Mirage Retail Group stelde dat er op dit moment nog geen enkele zekerheid is dat Big Bazar zijn financiering rond kan krijgen. ,,Er is gewoon niks. Er zijn niet eens stukken dat er iets in aantocht is.’’