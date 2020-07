Unilever gaat merendeel van zijn thee-divisie afsplitsen, waaronder Lipton

Was- en levensmiddelenproducent Unilever gaat het merendeel van zijn theedivisie, met onder meer het merk Lipton, afsplitsen. Wel behoudt het bedrijf zijn thee-activiteiten in India en Indonesië en zijn belang in het samenwerkingsverband met PepsiCo voor Lipton-ijsthee. Dat maakte Unilever bekend bij de publicatie van halfjaar- en kwartaalcijfers.

Begin dit jaar kondigde Unilever aan zijn thee-activiteiten tegen het licht te gaan houden. Daarbij lagen alle opties op tafel, waaronder een verkoop. Volgens Unilever waren de activiteiten die worden afgesplitst vorig jaar goed voor een omzet van 2 miljard euro. De afsplitsing moet voor het einde van volgend jaar worden afgerond.

Bronnen hadden onlangs aan persbureau Bloomberg al gemeld dat Unilever wilde vasthouden aan de theebezittingen in India en Indonesië en de samenwerking met PepsiCo. Naar verluidt hebben meerdere partijen zich al gemeld voor een mogelijke overname, waaronder investeerders KKR, Cinven en Bain Capital. Ook de Zwitserse eigenaar van chocolademaker Barry Callebaut, Jacob Holdings, zou interesse hebben.

Unilever maakte verder bekend dat de omzet in het tweede kwartaal is uitgekomen op 13,3 miljard euro. Daarbij namen de totale opbrengsten met ruim 3 procent af op jaarbasis. Onderliggend, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen, zakte de omzet met 0,3 procent. Over de eerste helft van dit jaar werd een omzet behaald van 25,7 miljard euro. De nettowinst was 3,5 miljard euro, tegen 3,2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar.

Veel interesse

Topman Alan Jope verklaarde in een toelichting dat alle mogelijkheden rond de thee-activiteiten worden overwogen, zoals een verkoop aan een strategische koper, en dat de interesse in de markt groot is. Hij gaf aan dat de groeivooruitzichten voor de thee-activiteiten beter zijn als apart bedrijf dan onder de vleugels van Unilever.

Verder zei Jope dat in de afgelopen periode een erg wisselend beeld was te zien bij de verkopen van Unilever. Zo werden meer schoonmaak- en hygiëneproducten voor in huis verkocht vanwege het coronavirus, maar ging de verkoop van ijsjes voor consumptie buitenshuis stevig onderuit door de lockdownmaatregelen in veel landen. Dat gold ook voor de verkoop van levensmiddelen aan de horeca. De verkoop van ijs voor thuis steeg juist flink.

Vorige maand werd bekend dat Unilever dit jaar geen reclames meer plaatst op de sociale netwerken Facebook, Instagram en Twitter voor de Amerikaanse markt. Het bedrijf wees daarbij op de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media. Jope zei dat mogelijk volgend jaar weer advertenties op die platformen in de Verenigde Staten geplaatst kunnen gaan worden, afhankelijk van de aanpak van racisme en haatdragende berichten door die bedrijven.

Beurs

Het aandeel Unilever was vandaag in trek op de Amsterdamse beurs na een goed ontvangen handelsupdate. De Europese beurzen openden licht hoger. Op het Damrak verwerkten beleggers naast de resultaten van Unilever ook de kwartaalberichten van onder meer informatieleverancier RELX, industrieel toeleveranciers Aalberts en groothandelsbedrijf Sligro.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1 procent in de plus op 578,53 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 778,71 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

RELX zakte 2,9 procent. De informatie- en dataleverancier zag de omzet in de eerste jaarhelft aanzienlijk dalen. Dat kwam vooral doordat de divisie voor vakbeurzen amper evenementen kon organiseren. Andere divisies van het moederbedrijf van uitgever Elsevier zagen de opbrengsten nog wel stijgen.