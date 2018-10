Unilever klimt op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 543,04 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 780,53 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Spionagechips

Een bericht over mogelijke Chinese spionagechips in apparatuur van Amazon en Apple zorgde voor commotie in de technologiesector en bij de toeleveranciers van Apple. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor 2,6 procent, terwijl STMicroelectronics in Parijs 2,4 procent verloor. In Amsterdam waren de chipbedrijf Besi en ASMI de grootste dalers in de MidKap met verliezen van ruim 2 procent.