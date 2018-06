UWV: niet eerder telt Nederland zóveel banen

Afgelopen jaar steeg het aantal banen al met ruim 200.000. De komende twee jaar komen er nog zo'n 318.000 banen bij, waardoor in 2019 een 'alltime' topniveau van 10,5 miljoen banen wordt bereikt.



De banengroei doet zich naar verwachting voor in vrijwel alle sectoren. De grootste groei vindt plaats in de sectoren uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling (75.000) en zorg en welzijn (52.000). Ook de bouw, horeca en ict groeien hard.



Niet voor alle sectoren is er goed nieuws: de financiële sector ziet de komende twee jaar naar verwachting juist 8000 banen verdwijnen. Ook in de landbouw en visserij en onder schoonmakers verdwijnen banen.