Vakbond: Nog voor de zomer acties ziekenhuispersoneel

Vanavond gaan vakbondsleden overleggen over welke acties ze op korte termijn zullen gaan organiseren. Er is volgens de FNV vooral onvrede over de voorgestelde loonsverhoging. ,,De ziekenhuiswerkgevers komen nauwelijks tegemoet aan onze eisen. De stijging die ze voorstellen is een flinke belediging. De cao verliep al op 31 maart, dus de verhoging van 3,25 procent lijkt behoorlijk, maar zou pas in november in gaan. Dat is echt veel te weinig. Zeker in de huidige arbeidsmarkt met grote tekorten in de zorgsector”, zegt FNV-bestuurder Elise Merlijn.