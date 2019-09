Vakbond VNC dreigt: ‘Laatste kans voor KLM’

update Thomas Cook Nederland failliet, doorstart niet uitgeslo­ten

15:43 Het doek is gevallen voor de Nederlandse dochter van Thomas Cook. Vorige week moest het bedrijf al uitstel van betaling aanvragen nadat het moederbedrijf was omgevallen. Voor de 200 medewerkers in Nederland is inmiddels collectief ontslag aangevraagd. Een doorstart is niet uitgesloten, meldt de curator.