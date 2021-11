Van vakkenvuller tot topvrouw: ‘Hajir Hajji ís Action’

De afzwaaiende Van der Laan was sinds 2015 topman van Action. Onder zijn leiding is het bedrijf gegroeid van 655 winkels in zes landen naar bijna 1900 winkels in negen landen op dit moment. Action heeft meer dan 65.000 mensen in dienst en boekte vorig jaar een omzet van bijna 5,6 miljard euro.

2000e winkel

Sander van der Laan: ,,De passie en gedrevenheid van onze medewerkers was een bron van inspiratie voor mij. Toen ik bij Action begon was mijn taak duidelijk: Action als de snelst groeiende non-food discounter in Europa verder versterken en het leiderschap van het bedrijf voorbereiden op de toekomst. Binnenkort zullen we onze 2000ste winkel openen en ik denk dat het nu het juiste moment is voor Hajir om het van mij over te nemen. Hajir is Action. Haar prestaties binnen het bedrijf zijn ongeëvenaard. En ze is de juiste professional om het team en onze operatie te gaan leiden in de volgende fase van groei en ontwikkeling.”