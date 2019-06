VCP stemt als laatste vakbond in met pensioenakkoord

AOW

Het kabinet en de sociale partners werden het begin van deze maand na meer dan negen jaar eens over de hervorming van het pensioenstelsel. In het akkoord is onder andere afgesproken dat pensioenen in goede tijden straks gemakkelijker kunnen worden verhoogd en in slechte tijden sneller verlaagd. Belangrijk voor de vakbonden is dat de AOW-leeftijd tot 2022 wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Deze loopt daarna op tot 67 in 2024, waarmee de stijging veel langzamer is dan eerder gepland.