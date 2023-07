Veel 50-plussers hebben de pech ergens goed in te zijn waar niemand meer op zit te wachten

Aan het werk Freek: ‘Mijn vrouw denkt dat ik naar kantoor ben, maar daar kom ik al 8 maanden niet meer’

Freek (52) is werkloos en liegt zijn vrouw al acht maanden voor. Hij schakelt de hulp in van Anne-Marije Buckens (34), zij heeft ruim tien jaar een bedrijf waarmee ze 50-plussers aan werk helpt. ,,Soms rij ik gewoon een kilometertje of 80 en ga dan de hele dag bij een wegrestaurant zitten’’.