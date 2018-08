Veel doden door ongelukken met oude heftrucks

Bij chauffeurs wil een fatsoenlijke rijcursus nog weleens ontbreken, bij kleine bedrijven rijden de heftrucks gewoon tussen de werknemers door en van nieuwe technieken wordt nog te weinig gebruik gemaakt. Terwijl allerlei maatregelen mogelijk zijn, is het aantal zware ongelukken met een heftruck in Nederland hoog. En steeds vaker ook met dodelijke afloop, waarschuwt de Stichting Arbeidsongevallen. Vorige week was het raak bij een bedrijf in Nuenen. Daar raakte een medewerker zwaargewond bij een ongeluk. De man was vergeten de handrem aan te trekken, waardoor hij klem kwam te zitten tussen de truck en de laadklep van een vrachtwagen.

Volgens Heftruck Nederland gebeuren jaarlijks 1.700 ongevallen met een heftruck, waarvan 150 zwaar en 7 dodelijk. De Inspectie SZW, dat geen specifieke cijfers bijhoudt, ziet ook de zware voertuigen de laatste jaren steeds vaker terug in haar rapporten. ,,In ons land rijden veel heftrucks rond. In Nederland, en Brabant in het bijzonder, zitten veel transportbedrijven en distributiecentra. En dat worden er alleen maar meer'', aldus een woordvoerder.

Het grote aantal ongevallen was ook Roy Groothuis van Blom Opleidingen opgevallen. Bij het bedrijf worden jaarlijks 20.000 heftruckchauffeurs opgeleid. Dat zouden er veel meer moeten zijn, zegt Groothuis: ,,De enige vereiste is dat je een gedegen instructie krijgt. Dat kan ook bij het bedrijf waar je werkt. Maar wat is gedegen? Ik heb wel eens gezien dat er een palletje wordt verplaatst en een paar slalommetjes worden gereden. Er zijn genoeg chauffeurs die geen fatsoenlijke cursus hebben gehad.''

Regelgeving

Goede regelgeving vanuit de overheid ontbreekt, volgens Groothuis. Er moeten volgens hem duidelijke eisen worden gesteld aan wie op een heftruck rijdt. Hetzelfde geldt voor hoe het bedrijf rekening houdt met veiligheid: ,,De grote bedrijven hebben wel een verkeersplan, met gescheiden routes voor lopende mensen en heftrucks. Maar bij mkb'ers ontbreekt dat geregeld.''