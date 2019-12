Vergoeding ADHD-medicijnen zorgverzekering in 2020

Welke medicijnen zijn er voor ADHD?

In medicijnen voor ADHD zit vaak de werkzame stof Methylfenidaat. Deze stof zorgt voor een positief effect in je hoofd, bijvoorbeeld als je problemen hebt met concentreren. Methylfenidaat zit in de volgende geneesmiddelen:

· Ritalin

· Concerta

· Medikinet

· Equasym

· Kinecteen

Daarnaast worden er bij een groot aantal personen medicijnen voorgeschreven die de stof dexamfetamine (Amfexa) bevatten.Deze stof heeft een vergelijkbare werking als Methylfenidaat. Tot slot wordt erdoor de arts of psychiater soms Strattera, met atomoxetine als werkzame stof,voorgeschreven.

Vergoeding zorgverzekering

ADHD-medicijnen vallen onder het GeneesmiddelenVergoedingssysteem (GVS). Alleen medicijnen die onder het GVS vallen,worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel zijn er aan deze vergoeding allerlei voorwaarden verbonden. Zo wordt binnen een groep van dezelfde medicijnen, zoals bij ADHD, alleen het goedkoopste type vergoed. Tenzij er klinisch bewijs is dat een ander type medicijnen beter werkt. Veel ADHD medicijnen worden maar voor een klein deel vergoed vanuit de basisverzekering.Deze vergoeding vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het Eigen Risico. Daarnaast is er een groot deel eigen bijdrage, dat voor rekening van de patiënt komt, of vergoed kan worden vanuit een aanvullende verzekering.

Kortwerkende en langwerkende medicijnen

Bij medicatie voor ADHD wordt er altijd onderscheid gemaakt in de duur van de werking: kortwerkende en langwerkende medicijnen. Als je start met ADHD-medicatie, wordt er meestal gekozen voor de kort werkende variant, bijvoorbeeld Ritalin.

Het kan ook zijn dat de huisarts een lang werkend middel voorschrijft, bijvoorbeeld Concerta of Strattera. In dit geval schrijft de huisarts altijd een specifiek merk voor. Het nadeel van deze langwerkende medicijnen is dat de overheid de prijs hiervoor te hoog vindt. Je krijgt het medicijn dan ook maar gedeeltelijk vergoed vanuit de basis verzekering. Je betaalt bij langwerkende medicijnen dan ook vaak een hoge eigen bijdrage.

Preferentiebeleid verzekeraars

Sommige verzekeraars hebben een preferentiebeleid. Dit wil zeggen dat je alleen het goedkoopste middel vergoed krijgt. In het geval van ADHD-medicatie betekent dit vaak dat alleen het bekende Ritalin vergoed wordt. Andere medicijnen moet je in dit geval helemaal zelf betalen.

Eigen risico

De kosten voor ADHD-medicijnen en de dienstverlening van de apotheek gaan altijd van je eigen risico af. In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.Pas als je je volledige eigen risico hebt betaald, krijg je de medicatie volledig vergoed volgens het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS). Deze vergoeding vanuit de basisverzekering staat los van (de vergoeding van) de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage

Vaak moet je voor ADHD-medicatie een eigen bijdrage betalen, bijvoorbeeld omdat de medicijnen die je gebruikt niet binnen het preferentiebeleid van de verzekeraar vallen of omdat de GVS bepaalt dat het medicijn slechts gedeeltelijk wordt vergoed.

Aanvullende verzekering

Je kunt een aanvullende verzekering afsluiten voor geneesmiddelen. In dit geval vergoed de verzekeraar de eigen bijdrage die je voor een bepaald medicijn moet betalen. Kijk wel altijd goed van te voren voor welke medicijnen de verzekeraar de eigen bijdrage vergoed.Soms geldt dit namelijk maar voor een selectie van de medicatie voor ADHD. Ook verschilt het maximale bedrag dat er vergoed wordt door de verzekeraar.Hieronder zie je een overzicht van de verschillende verzekeraars en de vergoeding die zij bieden met een aanvullende verzekering.

