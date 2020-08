Verzekeraar NN gaat aandeelhouders weer belonen

Verzekeraars hielden zich eerder dit jaar nog aan de dringende oproep van De Nederlandsche Bank (DNB) om, gezien de onzekerheid rond de coronapandemie, voorlopig geen dividend uit te keren of aandelen in te kopen. Vervolgens liet de toezichthouder dit gebod varen, omdat de sector te midden van de crisis stabiel genoeg bleek.

NN stelt nu een tussentijdse winstuitkering voor van 2,26 euro per aandeel. Daarin zit ook het slotdividend over vorig jaar inbegrepen, waarvan de uitbetaling werd uitgesteld. Ook gaat de Nederlandse verzekeraar voor 67 miljoen euro aandelen inkopen, als onderdeel van het voornemen om 250 miljoen euro aan dit programma te besteden. Aandeelhouders profiteren van die inkoop, omdat het de koers van hun aandelen stuwt en de winst per aandeel hoger uitvalt als er minder stukken in omloop zijn.