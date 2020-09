Verzekeraars storten zich op cybercriminaliteit

Abel Baas van internetdienstverlener VPNdiensten.nl is blij met de nieuwe verzekering. ,,Uit cijfers van het CBS blijkt dat ruim 1,5 miljoen Nederlanders wel eens met cybercriminaliteit te maken heeft gehad. Er zijn nu meer cybermisdaden dan woninginbraken.” Volgens hem zal het aantal verzekeraars dat zich op de cybermarkt zal storten, dan ook alleen maar groeien. ,,Commercieel gezien is dit natuurlijk een interessante groeimarkt”, vult hij aan.

Niet nieuw

Het idee om je te verzekeren tegen cybercrime is overigens niet nieuw, zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. Independer werpt tegen dat zijn cyberpolis een betaalbare dekking aanbiedt voor alle ‘belangrijkste varianten van internetcriminaliteit’. ,,En dat is wel degelijk nieuw’’, licht Suzan Samson van Independer toe.

Of het zinnig of onzinnig is een verzekering af te sluiten, hangt volgens de Consumentenbond af van de voorwaarden. ,,Banken vergoeden al zo’n 96 procent van de fraude met online betalingen. En voor informatie en tips kun je natuurlijk op heel veel plekken terecht. Zoals gratis bij ons.”

Kritisch

Dat laatste stelt overigens ook Independer als voorwaarde voor het uitkeren bij schade. Zo zegt Samson: ,,Je hoeft geen ICT-expert te zijn maar we rekenen er wel op dat mensen de basisbeveiliging op orde hebben. Evenzo gaan we ervan uit dat je nooit je pincode deelt of bankpassen deelt.” De polis van Independer is op jaarbasis ongeveer 50 euro.