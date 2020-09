Voedselsector krimpt met 4 procent dit jaar, herstel pas na 2021

‘Kleding- en schoenen­win­kels in 2021 niet hersteld van crisis’

3 september Kleding- en schoenenwinkels zijn in 2021 nog niet hersteld van de zware klappen door de coronacrisis. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de detailhandel. Die winkels worden samen met autodealers het hardst getroffen door de crisis.