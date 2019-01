Voor het eerst in tijden staan meer huizen te koop

De gemiddelde verkoopprijs van een woning bedraagt inmiddels 298.000 euro, een record. Afgezet tegen een jaar geleden waren bestaande woningen afgelopen kwartaal liefst 10,3 procent duurder. Bij nieuwbouw is die stijging nóg extremer. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 14 procent toegenomen tot 361.000 euro in het vierde kwartaal.

Profiteren

Het lijkt erop dat sommige huizenbezitters nog snel hopen te profiteren van de prijsstijgingen. Voor het eerst in achttien kwartalen zagen de makelaars het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5 procent toenemen. Er zijn meer huizen te koop gezet én de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod. ,,Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen", aldus Jaarsma.



Makelaars verkochten in het vierde kwartaal van 2018 ruim 8 procent minder woningen dan een jaar geleden. Het is het zesde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal verkochten de NVM-makelaars het afgelopen kwartaal bijna 39.300 woningen, 3500 minder dan een jaar eerder.



Het afgelopen kwartaal daalde ook de verkoop van nieuwbouwwoningen met 7 procent. NVM-makelaars verkochten in heel 2018 (inclusief vrije kavels) 30.900 nieuwbouwwoningen. ,,Er is enorme interesse voor nieuwbouwwoningen, maar dit resulteert niet in meer transacties.’’ Volgens de NVM-baas is dit voor een deel te verklaren door een gebrek aan aanbod en het hoge prijsniveau.