Voor het eerst sinds 1975: CBS ziet hogere inflatie dan 10 procent in Nederland

Volgens het statistiekbureau waren consumentengoederen en -diensten in juli 10,3 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni bedroeg de inflatie nog 8,6 procent. De toename kwam vooral doordat de energieprijzen de laatste tijd de pan uit rijzen en de woninghuren hard zijn opgelopen. Vorige week meldde het CBS al dat de inflatie op basis van de Europese meetmethode weer duidelijk is opgelopen na enkele maanden van daling. Dat inflatiecijfer liep zelfs op tot 11,6 procent. Maar in die berekening waren onder andere de kosten voor wonen, zoals de huurprijzen, buiten beschouwing gelaten. Dit terwijl de huurprijzen het prijspeil juist verder opvoeren. Dat komt omdat de huren van gereguleerde huurcontracten per 1 juli vorig jaar niet mochten worden verhoogd. Verder is de maximum huurverhoging voor een vrijesectorwoning dit jaar hoger dan vorig jaar. Dit alles leidde ertoe dat de woninghuren vorige maand met 3 procent stegen ten opzichte van een jaar terug, waar de plus vorig jaar maar 0,8 procent was.

Energieprijzen

De energieprijzen lopen al langer hard op in Nederland, vooral sinds de oorlog in Oekraïne. Dat heeft te maken met de toegenomen onzekerheid over de levering van gas uit Rusland. In juli was energie op jaarbasis wel 108 procent duurder. Daarmee was de plus hier veel sterker dan de 84 procent van juni. En dit ondanks dat de btw op energie met ingang van vorige maand tijdelijk is verlaagd van 21 procent naar 9 procent.



Ook in de supermarkt zagen consumenten de prijzen verder oplopen. Voedingsmiddelen waren meer dan 12 procent duurder dan een jaar terug. Vooral producten waarin graan zit verwerkt, zuivelproducten en bijvoorbeeld ijsjes gingen relatief sterk in prijs omhoog. Daarnaast werden pakketvakanties duidelijk duurder en waren mensen meer kwijt aan de kosten van bankdiensten.



Aan de benzinepomp was je in juli volgens het CBS wel iets voordeliger uit dan in juni. Een liter Euro 95 kostte vorige maand gemiddeld 2,21 euro. Een maand eerder was dat nog 2,35 euro.