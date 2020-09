Voorspellingen op Prinsjesdag vooral feestje voor politiek

Zuid-Ko­rea klaagt Sams­ung-baas opnieuw aan voor gesjoemel bij fusie

1 september De nieuwe zaak gaat over vermeende manipulatie van aandelenprijzen bij een fusie van twee Samsung-filialen in 2015. Een van de bedrijven zou met opzet de waarde van het bedrijf hebben verlaagd, zodat Lee daarvan kon profiteren. Door de bewuste fusie kreeg Lee meer controle over de Samsung-groep en over het kroonjuweel Samsung Electronics, het grootste bedrijf van Zuid-Korea. Lee werd eerder beschuldigd van omkoping. Hij zou paarden als geschenk hebben gegeven om steun te krijgen van de regering van voormalig president Park Geun-hye voor de genoemde fusie. Dit was de kwestie waarvoor hij eerder circa een jaar in de cel zat. De zaak werd in 2018 opgeschort, maar het hooggerechtshof heeft die opschorting onlangs weer ingetrokken.