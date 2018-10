Vraag naar olie blijft door toenemend plasticgebruik

Automaker VDL Nedcar bevestigt duizend ontslagen

11:33 VDL Nedcar informeert het personeel vandaag over de duizend banen die bij de automaker in Born verdwijnen. Dat bevestigde een woordvoerder van het bedrijf na nieuwsberichten van Limburgse media. De ingreep is het gevolg van minder bestellingen door opdrachtgever BMW.