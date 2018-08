'Vrouwen dupe van pinktaks? Het is gewoon marktwerking'

Het is verleidelijk om in de pinktaks één groot anti-vrouwencomplot te zien. Maar het is gewoon marktwerking. Uit marketingonderzoek blijkt dat vrouwen bereid zijn meer te betalen voor bepaalde producten. En daar passen bedrijven hun prijzen simpelweg op aan. Ik geloof niet dat dat immoreel is. Het is voor mij immers niet verboden om de 'mannenversie' in te slaan.



Waarom betaal ik dan toch 80 eurocent voor een roze verpakking en een zoet geurtje? Omdat ik daar vrolijk van word. Ja, ik weet het, blij worden van roze is niet erg feministisch. Die kleur past immers in het door het bedrijfsleven opgelegde beeld van vrouwelijkheid dat vooral is ingegeven door commerciële belangen. Right? Maar een roze verpakking is in ieder geval goedkoper en gezonder dan een glas wijn of een stuk taart. Dus, lieve feministes, laat me alsjeblieft. Kiezen jullie lekker de goedkope variant met chemische dennengeur.