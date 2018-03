VW kocht na sjoemelschandaal honderdduizenden diesels terug

Ze staan geparkeerd in een oud stadion in Detroit, op het terrein van een voormalige papierfabriek in Minnesota, in een dorre Californische woestijn. En op zeker 30 andere beveiligde locaties in de Verenigde Staten. Het opkopen van de Amerikaanse sjoemeldiesels heeft Volkswagen tot nu toe ruim 6 miljard euro gekost, meldt persbureau Reuters vandaag op basis van juridische documenten. In totaal zullen tot eind 2019 in de VS een half miljard vervuilende diesels worden opgekocht, heeft Volkswagen toegezegd.