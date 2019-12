‘Waar blijft al m’n geld?’ Je huishoudboekje weet het

Autogigant Van Mossel slaat slag in België

11:16 WAALWIJK/ANTWERPEN - Van Mossel Automotive Groep heeft de autobedrijven van familie Van Kelst met vestigingen in Schriek, Aarschot en Leuven en een KIA vestiging in Aarschot overgenomen. De overname is een stap om verder te groeien in België. Van Mossel wil een grote Belgische speler worden.