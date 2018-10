Waarom zouden wij met cash moeten betalen?

De Nederlandsche Bank luidde vandaag de noodklok: cash mag niet verdwijnen uit de samenleving. Maar waarom eigenlijk niet? Als we niet meer met cash willen betalen, dan doen we dat toch lekker niet meer? Vijf vragen.

Waarom trekt DNB nu ineens aan de bel?

Dat vragen ze zich bij Detailhandel Nederland ook af. ,,DNB was er bij toen we dertien jaar geleden met elkaar afspraken dat we toe wilden naar een samenleving waarbij 60 procent van de transacties gepind wordt. Eigenlijk hadden we elkaar nu een schouderklopje moeten geven dat we op dit punt zitten”, zegt Michel van Bommel, secretaris betalingsverkeer. Hij benadrukt dat nog altijd veel betalingen worden gedaan met contant geld. ,,Sommige groepen zullen daar altijd behoefte aan hebben.”



Toch maakt DNB zich dus zorgen. De daling in het aantal cashbetalingen gaat heel snel. Als het in dit tempo doorgaat is cash over tien jaar helemaal weg. Dat mag niet sluipenderwijs gebeuren, vindt de centrale bank. Sterker nog: het is de bedoeling dat contant geld helemaal niet verdwijnt. Iedereen die dat wil, moet met biljetten en munten kunnen betalen, vindt de bank.

Staat Nederland alleen in deze ontwikkeling?

Binnen de eurozone is er geen land waar zo weinig met cash wordt betaald als het onze. Wie af en toe de oostgrens passeert, zal het herkennen: plots moet je je kopje koffie met munten of briefjes betalen. In veel Europese landen vindt zo’n 80 procent van de betalingen met cash plaats, twee keer zo veel als in Nederland. Alleen de Scandinavische landen houden gelijke tred met ons, Zweden ligt met minder dan 20 procent cashbetalingen zelfs een eind voor.

Volledig scherm Contactloos pinnen in de winkel © ANP

Digitaal, lekker makkelijk toch? Wat is het probleem?

Als alles het doet, is er niet echt een probleem. En, toegegeven: het grootste deel van de tijd doet alles het ook wel. Toch is de afgelopen jaren ook wel duidelijk geworden dat er keerzijdes zitten aan de digitale geldrevolutie. Hackers leggen soms complete banken plat, om een voorbeeld te noemen. Ook was er in juli nog een landelijke pinstoring, waardoor anderhalf uur lang niet met kaarten betaald kon worden.

Dan perfectioneren we toch gewoon onze systemen?

Er is nog iets. Als alles digitaal gaat, lopen al onze betalingen via commerciële banken. Niet iedereen vertrouwt deze banken. Banken kunnen omvallen, frauderen, noem maar op. Nog los daarvan: de vraag is of het wenselijk is dat commerciële partijen zo’n grote rol hebben in het geldsysteem. Cash wordt uitgegeven door de centrale bank, die daarmee een alternatief biedt voor de rol van banken en een zekere controle houdt over de geldhoeveelheid. Centrale banken in andere landen waar de rol van cash snel afneemt, denken daarom ook na over alternatieven voor contant geld. Zo onderzoekt de Zweedse Riksbank de mogelijkheden voor een eigen virtuele munt, een soort bitcoin.

Moeten we allemaal cash in huis hebben?

Ja, stelt budgetvoorlichter Nibud. ,,Het is handig om altijd wat contant achter de hand te hebben. Als je cash wilt afschaffen, moet je zeker weten dat alles het altijd doet, overal. En daar kun je niet vanuit gaan.”

Ook in het noodpakket dat mensen van de overheid altijd in huis zouden moeten hebben, komt contant geld voor, naast bijvoorbeeld een zaklamp en gereedschap. Het Nibud adviseert een bedrag van 50 euro, een bedrag waarmee een gezin met twee kinderen het een paar dagen zou moeten kunnen redden.