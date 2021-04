Wakker Dier boos: nog nooit zoveel vleesaanbiedingen met Pasen

Van den Bosch in Erp heeft nieuw trainings­cen­trum

26 maart ERP - De logistiek dienstverlener Van den Bosch in Erp heeft een geheel vernieuwd trainingscentrum. Deze academy van het bedrijf is donderdag in gebruik genomen. In het centrum worden de kennis en ervaring die de afgelopen decennia is opgedaan, ingezet om medewerkers, zakelijke partners en andere belangstellenden bij te scholen over de bulklogistiek.