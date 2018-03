We boeken weer massaal vakanties naar 'brandhaarden' Turkije en Tunesië

Brancheorganisatie van de reiswereld ANVR zag het aantal boekingen voor Turkije in de maand januari toenemen met 90 procent. Bij reisorganisatie Corendon was de afgelopen tijd zelfs een stijging van 137 procent. Turkije komt dan ook van ver, het toerisme vanuit ons land stortte totaal in door terroristische aanslagen en de mislukte staatsgreep. Met grote stappen wordt die schade nu ingehaald. Ook Griekenland en Egypte zijn weer in beeld – het aantal boekingen bij Corendon daarnaar is verdubbeld, ook Tui ziet de populariteit toenemen. Corendon verkoopt de vakanties voor de drie genoemde bestemmingen in zo’n hoog tempo, dat de populairste data voor het hoogseizoen naar verwachting in april al zijn uitverkocht. Reisorganisatie Tui zegt nog wel plekken onder de Griekse zon beschikbaar te hebben. Ook naar Tunesië komt het toerisme weer op gang, zegt Mirjam Dresmé van de ANVR. ,,Het aantal vakanties groeit gestaag maar voorzichtig.’’

Geheugen is kort

Dat terwijl het reisadvies voor zowel Tunesië als Egypte er nog niet één is om van in de vakantiestemming te raken. Grote delen van het land worden bestempeld als alleen geschikt voor ‘noodzakelijke reizen’. Langs de kust geldt ‘let op, veiligheidsrisico’s’. Dat laatste is ook zo voor Turkije, waar politieke tegenstanders door president Erdogan nog altijd worden vervolgd.



Maar het geheugen van vakantiegangers is kort en lage prijzen lonken, zegt Jos van der Sterren, directeur van de academie voor toerisme in Breda. ,,Het effect van een aanslag of een onrustige situatie kan heel kort zijn. Het hangt er ook van af hoe de regering omgaat met wat er in een land gebeurt. In Turkije is te zien dat Erdogan zich niet tegen toeristen keert.’’



Dat onderstreept Mirjam Dresmé van de ANVR. ,,We blijven toch Nederlanders. De lage prijs is verleidelijk, in combinatie met de kwaliteit.’’ Op het moment boeken we overigens meer vakanties: de ANVR ziet het totaal aantal boekingen met acht procent toenemen.