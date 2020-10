‘We geven aan reizen zo’n 6000 euro per jaar uit, we hebben geen vliegschaamte’

Martijn: ,,We zijn dertien jaar samen. Vanaf het begin hebben we een en-of­rekening. Daar komen allebei onze salarissen op.’’



Frans: ,,Als de een wat meer uitgeeft dan de ander, maakt dat niet uit. Grotere uitgaven zijn toch voor samen.’’



Martijn: ,,We hebben in de afgelopen jaren een bankstel gekocht voor 2000 euro, kasten, een loungeset van 1000 euro en een parasol voor 150 euro.’’



Frans: ,,Ik probeer Martijn dan en­­t­housiast te maken voor zo’n aankoop, vervolgens zoeken we samen iets uit. We hebben dezelfde smaak.’’