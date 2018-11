‘We geven jaarlijks tussen de 7000 en 10.000 euro uit aan reizen’

Hannie: ,,Ik vind het heerlijk, gepensioneerd zijn. Ik was de laatste bij het bedrijf die al met 61,5 met de VUT kon.’’



Kees: ,,Ik met 63.’’



Hannie: ,,We hebben nog genoeg om handen. Ik ben secretaris van een vrouwengilde. We doen ook veel met de kleinkinderen. Zes jaar lang hadden we op vrijdag alle kinderen. We zijn vroeger altijd zuinig geweest. Zo naaide ik alle kinderkleertjes zelf.’’



Kees: ,,Toen we een serieuze relatie kregen, gingen we sparen voor onze uitzet. Van die generatie zijn we. Als je liefje jarig was, gaf je haar bijvoorbeeld een strijkijzer. Als je dat nu doet, krijg je die naar je hoofd. Je spaarde onder meer voor lakens en serviesgoed. Tot ons huwelijk, 48 jaar geleden, stond alles bij Hannies ouders op zolder.’’



Hannie: ,,We zijn jaren niet op vakantie gegaan; we wilden sparen om een woning te kunnen kopen.’’



Kees: ,,We hadden geen televisie, geen wasmachine.’’