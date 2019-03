‘We geven minder geld, zodat we kunnen wokken in een all you can eat-restaurant’

Simone: ,,We zitten in een begeleid- wonenproject, maar dingen als schoonmaken en boodschappen doen we zelf.”



Sven: ,,Nou ja, we bestellen alle boodschappen bij Picnic.”



Simone: ,,Via de Too Good To Go-app kun je zien of supermarkten niet-verkochte artikelen overhebben. Die halen we op, dat moet voor een bepaalde tijd. Het is een verrassing wat je krijgt. Als het brood, vlees of groente is, dan vriezen we dat in.”



Sven: ,,De boodschappen kosten ongeveer 80 euro per week. We beslissen samen wat we ’s avonds eten, Simone regelt het verder.”



Simone: ,,Ik weet wat Sven lekker vindt. Ik maak weleens een braadworstje klaar, of babi ketjap. We houden allebei van koken.”



Sven: ,,In een restaurant werken is te stressvol en ik ben onhandig.”