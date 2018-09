We hebben allemaal te weinig geleerd van de crisis in 2008

Achteraf, ja achteraf zie je de dingen vaak scherper. Nout Wellink denkt nog vaak terug aan die ene vergadering op 9 augustus 2007. ,,Er waren opeens allemaal problemen met Amerikaanse hypotheken.” Toen, denkt hij nu, toen hadden toezichthouders en centrale bankiers misschien wel moeten bevroeden dat de economie aan de vooravond stond van de grootste financiële crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar iedereen dacht toen nog dat het wel te ‘behappen’ was. Dat dat een misvatting was, drong pas een jaar later bij Wellink door, vlak vóór de val van Lehman Brothers.



Dat was in juli 2008. ,,Ik was net aan het nadenken over een andere baan. Ik was 65, had heel erg lang bij De Nederlandsche Bank gewerkt en had een aanbod gekregen iets anders te doen.” Wellink zei echter ‘nee’. Dat de DNB-directie op dat moment leegliep had daar deels mee te maken. ,,Maar ik kreeg ook sterk het gevoel dat er iets heel erg fout ging. Ik kreeg toen al zorgwekkende informatie over Fortis. Toen besloot ik: ik kan nu niet bij de bank weggaan.”