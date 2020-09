‘We lossen nog maar 20 euro van onze hypotheek af’

Gert-Jan: ,,Wij zijn niet veeleisend.’’



Anja: ,,We houden het al vijftig jaar met elkaar uit en zijn heel tevreden met ons leven samen.’’



Gert-Jan: ,,We werkten allebei lang bij Philips, in ploegendienst. We maakten kwartskristallen voor de elektronica, met de hand. Dat werk gebeurt nu niet meer in Nederland.’’



Anja: ,,Gelukkig konden we jaren naast elkaar werken. We reden er altijd samen heen.’’



Gert-Jan: ,,Als we op vakantie gaan, kamperen we bij de boer.’’