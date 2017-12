We pinnen erop los voor pakjesavond: 421 miljoen euro

brexit Toch geen brexitdeal over schei­dings­voor­waar­den

17:07 De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben maandag geen akkoord weten te bereiken over de scheidingsvoorwaarden rond het Britse vertrek uit de EU. De deal had de weg moeten vrijmaken om te beginnen met de onderhandelingen over de toekomstige relatie.