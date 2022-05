Wedstrijd zo duurzaam mogelijk vliegen: ‘We willen dat ideeën overwaaien’

BD Van de hoofdredac­teur: Mediamag­naat Musk moet Twitter meteen ‘ontmusken’

Eén man telt 41 miljard euro neer en koopt Twitter. Het is bizar en onheilspellend. Zoveel mediamacht in een hand, afhankelijk van de grillen van een enkel brein. Er is maar één ding dat Elon Musk wat mij betreft moet doen met zijn nieuw verworven speeltje: zorgen dat hij zo snel mogelijk niets meer te zeggen heeft over de inhoud. Musk moet Twitter ontmusken.

