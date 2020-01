Weer omkopingszaak bij door schandalen geplaagde Deutsche Bank

Vaker slecht nagemaakte eurobiljet­ten onder­schept: kans op ‘kleuren­prin­tje’ blijft klein

24 januari Nagemaakte geldbiljetten van lage kwaliteit, die bijvoorbeeld thuis op een slechte printer zijn afgedrukt, zijn vorig jaar in Nederland vaker onderschept, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). De kans om zo’n ‘kleurenprintje in handen te krijgen, is echter klein.