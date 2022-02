Wereldwijde schuldenlast gestegen tot recordhoogte

Economie eurozone licht gegroeid, ondanks krimp in Duitsland

De economie van de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gegroeid, ondanks de economische krimp in Duitsland. Door de omikrongolf en de nieuwe coronamaatregelen is het tempo van de economische vooruitgang wel duidelijk teruggevallen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

31 januari