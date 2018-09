Werkachterstand bedreigt bedrijfsvoering ING

Door de achterstanden komt de 'license to operate' in gevaar, aldus de presentatie van augustus aan eigen managers in de Benelux, die deels in handen is van Het Financieel Dagblad. De achterstanden met het verwerken van een reeks aan problemen, waaronder die rond de naleving van de antiwitwaswetten, heeft een 'kritieke omvang' bereikt.



Eerder deze week ontstond grote maatschappelijke en politieke ophef toen bekend werd dat ING een recordschikking van 775 miljoen moest betalen voor falende antiwitwassystemen. De bank wordt verdacht van betrokkenheid bij internationale corruptie en witwassen. Ook zou de bank niet genoeg onderzoek hebben gedaan naar cliënten en ongebruikelijke transacties niet hebben gemeld. In de hele Benelux telde ING vorig kwartaal 328 grote incidenten, waarvan twee 'kritiek'.