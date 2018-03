Werkgevers willen niet opdraaien voor weekje partnerverlof

Partners van zwangere vrouwen hebben nu recht op twee dagen doorbetaald verlof. Dat zouden er in het plan vijf worden. Daarnaast kunnen partners dan in het eerste halfjaar na de geboorte tegen 70 procent van hun loon aanvullend kraamverlof opnemen.

Volgens de belangenorganisaties komen de extra lasten neer op in totaal 215 miljoen euro per jaar. Vooral kleinere bedrijven zouden zwaar worden getroffen. ,,Wij wijzen het voorstel in deze vorm volstrekt af. Het duwt de rekening van het extra verlof eenzijdig bij de werkgevers in de bus."