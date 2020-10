Werkloosheid onverwacht omlaag in september

In de maanden tot en met augustus nam de werkloosheid nog toe. In die laatste zomermaand piekte het cijfer op 4,6 procent. Economen hadden in doorsnee gerekend op een verdere stijging naar 4,8 procent.

Uitkeringsinstantie UWV meldde dat het aantal WW-uitkeringen in september verder is gedaald. Eind september waren dat er 278.000 tegen 292.000 eind augustus. Vooral onder jongeren tussen 15 en 25 jaar was de afname sterk. In die leeftijdscategorie nam het aantal werkloosheidsuitkeringen af met een zesde. Die leeftijdscategorie werd tijdens de eerste coronavirusuitbraak juist relatief het hardst getroffen op de arbeidsmarkt. Ook het aantal nieuwe WW-uitkeringen per week liep fors terug.