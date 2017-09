'Westerse energiebedrijven bedreigd door cyberaanvallen'

De aanval wordt toegeschreven aan de schimmige groep Dragonfly. Die is al sinds 2011 actief. In 2014 kwam hun eerste aanval aan het licht. Daarna werd het een tijdje stil. Eind 2015 zou de huidige campagne zijn begonnen. In de afgelopen maanden is die opgevoerd. Energiebedrijven in de Verenigde Staten, Turkije en Zwitserland zijn in elk geval getroffen, maar waarschijnlijk hebben de hackers ook in andere landen toegeslagen. Het is niet duidelijk of Nederland ook gedupeerd is.