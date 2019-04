‘Wie een toegankelijke woning heeft, loopt een kleinere kans in een bejaardentehuis terecht te komen’

Zolang mogelijk thuis wonen, dat is wat ouderen zelf willen. Als iemand daarover kon meepraten, dan was het de deze week overleden Johannes Witteveen wel. Ik keek mijn ogen uit in zijn knusse mahoniehouten woonkamertje met gelijkvloerse doorloop naar een enorm gazon met bloementuin. Daar in zijn huis in Wassenaar interviewde ik vijf jaar geleden de iconische oud-IMF topman en minister samen met Marijn, een collega van het Financieel Dagblad. Het was een memorabele middag. Witteveen was 92 en fit, levenslustig en vol vuur over zijn visie op het juiste fiscale beleid voor Nederland.