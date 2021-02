Willem Engel dient flinke claim in tegen ING nadat bank zijn rekening bevriest: 'Ze willen mij ruïneren’

Willem Engel heeft geen toegang meer tot de zakelijke rekening van zijn actiegroep Viruswaarheid. De rekening is door ING geblokkeerd omdat hij ondanks herhaaldelijke verzoeken geen inzage heeft gegeven in zijn gegevens, meldt een betrouwbare bron. ING gaat niet in op klantrelaties en wil het nieuws om die reden niet bevestigen. De Rotterdamse dansleraar laat het er niet bij zitten en dient een flinke schadeclaim in. ,,Dit is een opmaat om mij te ruïneren.”

Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) mag ING alleen zaken doen met organisaties waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd. Deze gegevens moet de bank volgens de wet up-to-date houden. ,,Daarom vragen we klanten periodiek deze gegevens te controleren”, legt een woordvoerder uit.

Zorgvuldig proces

Engel, het gezicht van het verzet tegen de coronamaatregelen van het kabinet, zou ondanks herhaaldelijke pogingen niet hebben voldaan aan het verzoek. ,,Indien een klant geen of onvoldoende aan onze verzoeken voldoet, zijn wij genoodzaakt stappen te nemen”, zegt een woordvoerder over de algemene gang van zaken bij de bank. ,,Een maatregel als het bevriezen van een rekening nemen wij echt niet zomaar. Hier gaat een zorgvuldig proces aan vooraf, waarin wij intensief contact hebben met de partij waar het om gaat. Bij zo’n maatregel is er al voor een langere periode contact.”

Engel bevestigt dat hij in het begin niet op tijd de gegevens heeft overgedragen. ,,Maar ik wist niet dat het verzoek van ING kwam, omdat het klantonderzoek door een externe partij werd gedaan. Inmiddels hebben we wel gewoon de gevraagde stukken geleverd. En toch gaat de bank over op deze maatregel. Zeer opmerkelijk. We zijn langzaam aan het veranderen in een maffiastaat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”



Jens Maliepaard, de advocaat van Engel, sommeert ING om direct de beslissing terug te draaien, anders volgt een spoed kortgeding. ,,Hiermee gaat ING echt veel te ver”, vindt Engel. ,,Er wordt hier duidelijk op de man gespeeld. Mijn bedrijf en privérekening worden nu ook aangepakt terwijl die niets te maken hebben met de vragen omtrent Viruswaarheid.”

Eerdere onduidelijkheden

Deze zomer was er ook al kritiek op de financiële gang van zaken rond Viruswaarheid. Toen bleek dat de bankrekening die Viruswaarheid gebruikte voor het ontvangen van donaties van sympathisanten in beheer was bij de stichting Dancamundo. Van die stichting was dansleraar Willem Engel zowel voorzitter, secretaris als penningmeester.

,,Dancamundo is een in januari 2020 door Willem Engel opgerichte stichting met het doel dansreizen te organiseren”, stelde een woordvoerder van Engel afgelopen zomer in antwoord op vragen van deze site. ,,Door de coronacrisis is de stichting nooit voor dit doel gebruikt. Er heeft dus nooit sprake geweest van een vermenging van activiteiten. Aan deze stichting was een eveneens ongebruikte bankrekening gekoppeld waarop donaties ontvangen zijn.” Viruswaarheid zou, volgens de woordvoerder van Engel, ook nooit ‘actief fondsen hebben geworven'.

Advies ING

Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de onduidelijkheid van deze zomer en het recent blokkeren van de rekening van de actiegroep. ING doet periodiek een klantenonderzoek om te bepalen wat haar klanten precies doen, waarvandaan, via welke relaties en met welke fondsen. Op die manier kan de bank haar klanten beter beschermen tegen financieel-economische criminaliteit, witwaspogingen en andere illegale praktijken.

Via hun website adviseert ING de ondernemers om tijdig de gegevens van hun organisatie te controleren en het juiste adres door te geven. ‘Doe dit op tijd. Anders kan je Zakelijke Rekening worden geblokkeerd of zelf worden opgeheven’, luidt het advies.