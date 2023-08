Winkeliers verkopen minder, omzet wel omhoog door prijsstijgingen

Local Tea genomi­neerd voor Onderne­mers­prijs: Thee van eigen bodem, een exotische verrassing uit onze achtertuin

Bij theeplantages denk je aan verre oorden. China, Japan, Sri Lanka. Wat velen niet weten is dat in onze eigen Brabantse achtertuin ook op professionele manier thee wordt verbouwd. In Zundert om precies te zijn, waar het bedrijf LocalTea bewijst dat ook wij thee kunnen maken.