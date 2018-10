Winkelketen Claire's overweegt aantal Britse filialen te sluiten

Om de malaise het hoofd te bieden wordt volgens persbureau Press Association nu gewerkt aan een herstructureringsoperatie in Groot-Brittannië. Daarbij wordt de sluiting van een aantal filialen genoemd als optie. In een verklaring laat een woordvoerster van Claire’s weten dat sluiting van slecht presterende winkels ‘onderdeel is van de normale gang van zaken’.

De retailer heeft ook in Nederland diverse vestigingen, waaronder in Rotterdam en Den Haag. Vakbond CNV zegt de situatie in Groot-Brittannië nauwlettend in de gaten te houden, maar zegt 'geen formele melding te hebben gekregen dat sluiting van vestigingen in Nederland aan de orde zou zijn'.