Winkelketen de Bijenkorf te koop voor 4,7 miljard euro

De verkoop moet verlopen via een veiling onder toezicht van de Zwitserse bank Credit Suisse aan een selecte groep geïnteresseerden, aldus The Guardian. De steenrijke familie Weston die de winkels bezit, zou vorige maand al hebben aangegeven een verkoop te overwegen, na toenadering van een onbekende koper. Die toenadering kwam enkele weken na de dood van familiehoofd Galen Weston in april, die in 2003 leiding gaf aan de overname van Selfridges. In 2011 kochten de Westons de Bijenkorf en werd de keten toegevoegd aan het warenhuisimperium van de zakenfamilie.