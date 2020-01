Winkelstraten trekken weer minder bezoekers

Het onderzoeksbureau houdt al jaren het aantal bezoekers bij. Het is het tweede jaar op rij dat er minder mensen door de straten trokken dan een jaar eerder. Op toplocaties als de Amsterdamse Kalverstraat liep de drukte nog harder terug (-2,6 procent) dan in de gemiddelde winkelstraat (-1,7 procent). Boodschappenwinkelgebieden lieten een kleine plus (0,8 procent) zien in het aantal passanten.

Een van de verklaringen voor de dalende bezoekersaantallen is dat consumenten gerichter shoppen in de winkelstraat, nadat ze eerder al via het internet onderzoek hebben gedaan. ,,We kunnen er niet omheen dat het wereldwijde web het winkelen voorgoed heeft veranderd. Er zijn nog maar weinig artikelen die in de winkelstraat worden verkocht zonder dat ze eerst online zijn bekeken”, aldus het RMC.

Naast het gerichter shoppen denken de onderzoekers dat het verdwijnen van een aantal grote winkelketens zijn invloed heeft op de drukte. Zo gingen vorig jaar onder andere de Op=Op Voordeelshop (circa 130 winkels), Intertoys (ongeveer 286 winkels), Hudson’s Bay (15 vestigingen) en CoolCat (ongeveer 80 vestigingen) op de fles.

Prijsacties

Een andere verklaring die de onderzoekers geven, is het gebrek aan goede parkeermogelijkheden. Uit de gegevens blijkt verder dat de drukte steeds meer verdeeld wordt over de verschillende weekdagen. Tegelijk blijft de zaterdag gemiddeld genomen de drukste dag van de week. Wat verder opviel was dat de drukste dag niet Koningsdag of de dag voor kerst was, maar Black Friday, een koopjesdag overgewaaid uit Amerika. ,,Daaruit blijkt maar weer dat Nederlanders zeer gevoelig zijn voor kortingen en prijsacties", is de reactie daarop.

Ondanks dat de winkelstraten vorig jaar wederom iets minder bezoekers trokken, gaat het onderzoeksbureau ervan uit dat er volop ruimte blijft voor veel winkels. ,,Wij geloven in een wereld waar veel fysieke winkels zullen bestaan die tegemoet komen aan de primaire behoeftes van consumenten, zowel in food als in non-food. Wel wat minder dan nu en wat minder gefragmenteerd, maar een wereld zonder een supermarkt, bouwmarkt of drogist zien we niet snel ontstaan",aldus de onderzoekers.