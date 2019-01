Winnen Willem-Alexander en Máxima de Gouden Trekker?

Boeren die een prijs uitreiken aan een persoon die zelf geen boer is, maar zich wel hard maakt voor de land- en tuinbouw. Dat is het idee achter een splinternieuwe onderscheiding met een toepasselijke naam: De Gouden Trekker. Kanshebbers om deze gouden prijs te winnen zijn onder meer koning Willem-Alexander, koningin Máxima, Yvon Jaspers en Bennie Jolink.

,,De winnaar is voor ons letterlijk een gouden trekker. Het gaat om personen of organisaties die zich hard maken voor het platteland in Nederland. Bij mijn weten is het niet eerder voorgekomen dat boeren een prijs geven aan een niet-boer’’, vertelt Caroline van der Plas, woordvoerder van Team Agro NL, initiatiefnemer van De Gouden Trekkeraward. Team Agro NL is een organisatie van boeren die als doel heeft de land- en tuinbouwsector positief te belichten.

Grüne Woche

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima, Yvon Jaspers, Bennie Jolink, Ester Boug, Gertjan Kiers en de Zwarte Cross komen in aanmerking om de Gouden Trekker te winnen. De afgelopen weken vergaarden zij in de voorronde de meeste stemmen. Vanaf vandaag kan iedereen via degoudentrekker.nl stemmen op zijn favoriet. Het startsein van de verkiezing wordt vanochtend gegeven tijdens de Grüne Woche, de grote landbouwbeurs in Berlijn. Boer Jan, winnaar van Expeditie Robinson, bracht voor de gelegenheid een opgeknapte tractor (in goud gespoten) naar Berlijn.

Boer Jan van Expeditie Robinson reed deze goud gespoten tractor naar Berlijn om aandacht te vragen voor de Gouden Trekker-verkiezing.

Zes genomineerden

Het koningspaar komt volgens Team Agro NL in aanmerking voor de Gouden Trekker vanwege hun passie voor boeren en tuinders. ,,Hun liefde voor onze voedsel- en bloemenmakers straalt af op Nederland en het buitenland.’’ Yvon Jaspers scoort al jaren met Boer zoekt Vrouw en zet volgens Team Agro een eerlijk beeld neer van het boerenleven. Ester Broug is volgens de organisatie genomineerd omdat zij als ‘stadsmeisje’ met haar project Boerenfluitjes objectieve voorlichting geeft over het Nederlandse voedsel. ,,Met tienduizenden volgers op sociale media brengt zij burgers en boeren al jaren dichter bij elkaar.’’ Achterhoeker Bennie Jolink heeft met zijn band Normaal de boeren op de kaart gezet. Met liedjes als De boer is troef verdient Bennie een nominatie. Gertjan Kiers uit Weesp draagt als schrijver van de Vleesbijbel en door zijn optredens als ‘demoslager’ in de media de liefde voor vlees en voor boeren uit. Tot slot maakt ook een organisatie kans om de Gouden Trekker te winnen: de Zwarte Cross. Volgens Team Agro is dit evenement het ultieme voorbeeld van verbinding tussen boeren en burgers.

Liefhebbers kunnen overigens nog maanden hun stem uitbrengen. De Gouden Trekkeraward wordt pas op vrijdag 19 juli uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de Zwarte Cross.

Ook Yvon Jaspers is kanshebber.